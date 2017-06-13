Кен-Марти Вахер не стал возвращаться в Таллиннское горсобрание

Покинувший должность депутата Рийгикогу Кен-Марти Вахер ("Союз Отечества и Res Publica) получил право вернуться в столичное городское собрание, однако он решил отказаться от такой возможности.

На сегодняшнем заседании Таллиннская избирательная комиссия с учетом заявления самого Вахера утвердила приостановление его депутатских полномочий до завершения работы действующего горсобрания.

Новое горсобрание будет избрано на предстоящих 15 октября муниципальных выборах.

Таким образом свое место в горсобрании сохранил директор столичной гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур.

Пост депутата Рийгикогу Вахер покинул 1 июня, когда возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса. Новое место работы Вахера находится в Люксембурге.

На муниципальных выборах 2013 года Вахер получил 2035 голосов, но работать в горсобрании не стал, поскольку на тот момент он был министром внутренних дел. После ухода из правительства с 2014 года был депутатом Рийгикогу.