В Ида-Вирумаа чествовали золотых медалистов

В этом году 69 гимназистов региона закончили школы с золотыми наградами. Это заметно больше, чем год назад, но не рекорд, передает "Актуальная камера".

По словам молодежи, медаль они считают знаком признательности за то, что учились прилежнее других. Многие отличники уже решили уехать учиться в вузы Таллинна или Тарту, однако они не исключают, что в будущем вернутся в родной регион.

"Конечно, где родился, там и пригодился. Почему бы и нет", - говорит выпускник Силламяэской гимназии Андрей Морозов.

"Разумеется, и в таком регионе, как Ида-Вирумаа можно добиться многого. Учитывая, что с каждым годом мы учимся все лучше использовать свой потенциал. Развивается не только промышленность, но и другие области экономики, которые дают рабочие места людям с абсолютно разными способностями", - отмечает выпускник Йыхвиской госгимназии Марк Герасименко.