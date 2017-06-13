Актуальная камера 13.06.2017 (20:00)

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.
Покинувший должность депутата Рийгикогу Кен-Марти Вахер ("Союз Отечества и Res Publica) получил право вернуться в столичное городское собрание, однако он решил отказаться от такой возможности.
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.