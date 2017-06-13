В среду возможны кратковременные дожди, +13..+18

Ночью облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный от 6 до 12 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла.

Днем небольшая или переменная облачность. В первой половине дня в восточной и южной Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный от 5 до 12 м/с, порывами до 15 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла.