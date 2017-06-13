Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд ({{commentsTotal}})
Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В третьем матче финальной серии московская команда выиграла в гостях у подмосковных "Химок" со счетом 95:72.
Счет в серии до трех побед стал 3:0, передает ТАСС.
Защитник армейцев Нандо де Коло стал самым ценным игроком серии.
Make it rain @cskabasket ???? pic.twitter.com/Mv6TYulga5— VTB United League (@VTBUL) June 13, 2017
Армейцы 24-й раз в истории стали чемпионами России. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ шестой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, включая промо-кубок в 2008 году. Лишь в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче тот же ЦСКА со счетом 66:64.
Таллиннский "Калев/Крамо" в этом сезоне Единой лиге занял 11-е место в регулярном чемпионате и не попал в плей-офф.
Редактор: Виктор Сольц