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Сделка по продаже государственного имущества была совершена с нарушениями ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Управляющая государственной недвижимостью компания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) продала помещения, принадлежащие Департаменту сельского хозяйства в Тарту, так, что о возможности покупки осведомлен был только председатель совета Фонда развития предпринимательства (EAS) Эрки Мёльдер. Остальные заинтересованные стороны узнали об этой возможности уже после сделки. Согласно пресс-сообщению RKAS, процесс продажи действительно не соответствовал условиям договора. Разбиралась в теме Галина Вернохаева:



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