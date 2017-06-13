Сделка по продаже государственного имущества была совершена с нарушениями ({{commentsTotal}})
Управляющая государственной недвижимостью компания Riigi Kinnisvara AS (RKAS) продала помещения, принадлежащие Департаменту сельского хозяйства в Тарту, так, что о возможности покупки осведомлен был только председатель совета Фонда развития предпринимательства (EAS) Эрки Мёльдер. Остальные заинтересованные стороны узнали об этой возможности уже после сделки. Согласно пресс-сообщению RKAS, процесс продажи действительно не соответствовал условиям договора. Разбиралась в теме Галина Вернохаева: