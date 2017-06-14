В Эстонии почтили память жертв депортации 1941 года

В среду, 14 июня, в Эстонии почтили память жертв июньской депортации в Сибирь 1941 года. По всей стране были вывешены траурные флаги.

Поминальные мероприятия в 76-ю годовщину первой массовой депортации жителей страны, проведенной советскими властями, прошли в среду по всей Эстонии.

На столичной площади Вабадузе была установлена инсталляция "Море слез" из тысяч голубых воздушных шариков.

"Депортации и насилие были направлены против нашей земли и нашего народа, против наших людей, семей и домов. Цель состояла в том, чтобы уничтожить нашу уверенность в себе и стремление к свободе. Депортация принесла ощущение страха, но все же не уничтожила мечту о свободе. Мы не сломались", - прокомментировала в День траура президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В знак скорби государственные флаги были приспущены на всех государственных и административных учреждениях и зданиях общественно-правовых организаций. Траурное оформление флага подразумевает, что флаг поднимается на полную высоту флагштока и затем опускается до его середины.

Флаг также может быть украшен траурной лентой. В этом случае к верхней части древка прикрепляется черная лента шириной от 50 до 100 мм, причем оба конца ленты должны по длине соответствовать ширине флага.

Историки утверждают, что только за 14 июня 1941 года число депортированных из Эстонии составило 1% от общей численности эстонского населения, всего в июне в Сибирь было выслано более 10 000 человек.

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