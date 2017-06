ФОТО и ВИДЕО: при пожаре в Grenfell Tower в Лондоне погибли как минимум 12 человек

Информацию о гибели как минимум 12 человек при пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона подтвердил в среду вечером представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди, сообщило агентство ТАСС.

"К сожалению, я могу подтвердить, что 12 человек погибли. Я предполагаю, что число смертельных случаев, к сожалению, будет увеличиваться", - сказал он.

В пожарной службе Лондона сообщили, что пожарным удалось осмотреть практически все здание, хотя борьба с огнем продолжается.

В службе скорой помощи подтвердили, что в результате инцидента госпитализированы 79 человек, 18 из которых находятся в критическом состоянии.

Ранее в полиции сообщали о шестерых погибших.

Пожар в Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне вспыхнул в среду после часа ночи. Возгорание началось где-то на верхних этажах и пламя быстро охватило практически все здание, в котором могли находиться до 600 человек.

На тушение были брошены десятки пожарных машин и сотни пожарных. Дом был построен в 1974 году, в нем было 120 квартир.

Полиция и спасатели эвакуировали жителей, работая в чрезвычайно сложных условиях. Из-за риска риска обрушения здания полиция установила кордоны и пыталась оттеснить толпу наблюдающих.

Ниже видеосюжеты "Актуальной камеры" и британских СМИ с места пожара.

