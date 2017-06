ФОТО и ВИДЕО: в Лондоне горит высотный жилой дом

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем, передает в среду Би-би-си.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания, в котором находится 120 квартир. Дом был построен в 1974 году.

Сообщение о возгорании поступило пожарным после часа ночи по местному времени. Полиция сообщает, что возгорание началось где-то на верхних этажах здания и распространилось практически на все строение.

О причинах пожара пока не сообщается.

В больницы доставлено не менее 30 человек. При этом до сих пор неизвестно и то, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.

"Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент.

Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания.

"I just see flames burning and tragically hear people crying for help" - #GrenfellTower eyewitness accounts: https://t.co/k9KzV7ycO3 pic.twitter.com/GnkHeg3yku — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017

"So heartbreaking. We can still see residents coming to their windows."



Eyewitness horror from #GrenfellTower fire: https://t.co/lTNAyd4slr pic.twitter.com/zMYJ5P9BLN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017

"A smouldering ruin": Huge fire at west London tower block. @jonathansamuels is there. Latest on Sky News https://t.co/SbM72ncvxV pic.twitter.com/6q9tLDrf8v — Sky News (@SkyNews) June 14, 2017

Huge fire at west London tower block. Sky's @ashishskynews describes a man trapped inside his flat, seen pacing up and down #GrenfellTower pic.twitter.com/2baMV8gDKf — Sky News (@SkyNews) June 14, 2017