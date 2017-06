"На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон, - заявили в полиции. - Пока еще довольно ранний этап, и мы ожидаем, что число жертв может возрасти".

По оценкам властей и СМИ, число жертв может оказаться очень большим, так как часть жителей дома не смогли его покинуть.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, передает в среду Би-би-си.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания, в котором находится 120 квартир. Дом был построен в 1974 году.

Сообщение о возгорании поступило после часа ночи по местному времени. Полиция сообщает, что возгорание началось где-то на верхних этажах здания и распространилось практически на все строение.

О причинах пожара пока не сообщается, хотя в СМИ ходят спекуляции на тему, почему огонь распространился по всему зданию так быстро - всего за полчаса.

В больницы на данный момент доставлено не менее 50 человек. Несколько человек погибли.

"Я не могу сейчас назвать количество погибших, так как здание большое и ситуация очень сложная", - рассказал глава пожарной службы Лондона Дэни Коттон журналистам.

Полиция и спасатели эвакуируют жителей, работая в чрезвычайно сложных условиях. При этом до сих пор неизвестно и то, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что есть риск обрушения здания. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за этой угрозы.

