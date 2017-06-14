ФОТО и ВИДЕО: в Лондоне горит высотный жилой дом, как минимум шестеро погибли ({{commentsTotal}})
На западе Лондона пожарные ведут борьбу с масштабным пожаром в многоэтажном жилом доме. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем было объято практически все здание целиком. Полиция подтверждает гибель шестерых человек, но число погибших может возрасти.
"На данный момент мы можем подтвердить гибель шести человек в результате пожара в районе Северный Кенсингтон, - заявили в полиции. - Пока еще довольно ранний этап, и мы ожидаем, что число жертв может возрасти".
По оценкам властей и СМИ, число жертв может оказаться очень большим, так как часть жителей дома не смогли его покинуть.
К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, передает в среду Би-би-си.
По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания, в котором находится 120 квартир. Дом был построен в 1974 году.
Сообщение о возгорании поступило после часа ночи по местному времени. Полиция сообщает, что возгорание началось где-то на верхних этажах здания и распространилось практически на все строение.
О причинах пожара пока не сообщается, хотя в СМИ ходят спекуляции на тему, почему огонь распространился по всему зданию так быстро - всего за полчаса.
В больницы на данный момент доставлено не менее 50 человек. Несколько человек погибли.
"Я не могу сейчас назвать количество погибших, так как здание большое и ситуация очень сложная", - рассказал глава пожарной службы Лондона Дэни Коттон журналистам.
Полиция и спасатели эвакуируют жителей, работая в чрезвычайно сложных условиях. При этом до сих пор неизвестно и то, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.
Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что есть риск обрушения здания. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за этой угрозы.
"I just see flames burning and tragically hear people crying for help" - #GrenfellTower eyewitness accounts: https://t.co/k9KzV7ycO3 pic.twitter.com/GnkHeg3yku— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017
"So heartbreaking. We can still see residents coming to their windows."— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 14, 2017
Eyewitness horror from #GrenfellTower fire: https://t.co/lTNAyd4slr pic.twitter.com/zMYJ5P9BLN
"A smouldering ruin": Huge fire at west London tower block. @jonathansamuels is there. Latest on Sky News https://t.co/SbM72ncvxV pic.twitter.com/6q9tLDrf8v— Sky News (@SkyNews) June 14, 2017
Huge fire at west London tower block. Sky's @ashishskynews describes a man trapped inside his flat, seen pacing up and down #GrenfellTower pic.twitter.com/2baMV8gDKf— Sky News (@SkyNews) June 14, 2017
This man lives inside #GrenfellTower, which caught fire overnight. He rescued a little girl from the west London tower block pic.twitter.com/TPBUJTXDGz— Sky News (@SkyNews) June 14, 2017
Редактор: Сергей Михайлов, Дина Малова