В Лондоне горит высотный жилой дом

На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем, передает в среду Би-би-си.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

Сообщается о пострадавших от дыма, им оказывают помощь медики, однако точное число пока не приводится. До сих пор неизвестно и то, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.

"Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент.

Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания.