rus.err.ee

Мотогонщица Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Таллинне по списку соцдемов ({{commentsTotal}})

Анастасия Коваленко попробует себя в политике.
Анастасия Коваленко попробует себя в политике. Автор: Кайрит Лейбольд/ERR
Эстония
Эстония

Эстонская мотогонщица, юрист с двойной степенью магистра Анастасия Коваленко вступает в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться на приближающихся муниципальных выборах в Таллинне.

Об этом в среду, 14 июня, сообщила пресс-служба политической силы. Вместе с тем Коммерческий регистр данные о вступлении Коваленко в партию пока не подтверждает.

Коваленко подчеркивает серьезность своих намерений, говоря о политическом старте и участии в октябрьских выборах.

"Я всегда выкладываюсь на 100%: будь то спорт, академическая работа или юриспруденция. Теперь я хочу с такой же самоотдачей заняться политикой", - отметила Коваленко и добавила, что хорошие отношения, сложившиеся с социал-демократами, а также совпавшие по ключевым вопросам взгляды дали ей уверенности при принятии решения об участии в выборах.

"Мои сверстники в политику особо не стремятся. Однако важно, чтобы учитывались мнения разных групп общества. Я представляю поколение, родившееся в Эстонии после восстановления независимости", - подчеркнула Коваленко.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. На предыдущих выборах соцдемы показали в столице четвертый результат, получив 8 мандатов в горсобрании из 79.

25-летняя Анастасия Коваленко является гонщицей по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Два раза была признана лучшей спортсменкой Эстонии по мотоспорту среди женщин. Анастасия стала первой женщиной в истории мотоспорта Эстонии, которая соревнуется на международном уровне.

Будучи студенткой юридического факультета, Коваленко, в первую очередь, интересовало коммерческое право. Параллельно с учебой Коваленко работала в адвокатском бюро Sorainen в отделе решения споров.

В 2015 году Анастасия Коваленко получила магистерскую степень в Тартуском университете. Этой весной Коваленко стала также магистром Тартуского университета по специальности управление бизнесом, защитив дипломную работу на тему "Возможности улучшения защиты инвесторских прав миноритарных акционеров в Эстонии".

Редактор: Сергей Михайлов

анастасия коваленкосоцдемымуниципальные выборыизбирательные списки


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне.Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне.
В Лондоне горит высотный жилой дом
В Эстонии сегодня День траура.В Эстонии сегодня День траура.
В Эстонии в среду чтят память жертв депортации 1941 года
Анастасия Коваленко попробует себя в политике.Анастасия Коваленко попробует себя в политике.
Мотогонщица Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Таллинне по списку соцдемов
Николай Новоселов.Николай Новоселов.
Шпажист Николай Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы
Пиво станет еще дороже.Пиво станет еще дороже.
Перед повышением акцизов крупные торговцы алкоголем массово скупают пиво
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В новом сезоне цена билетов на спектакли в Русском театре вырастет на 10%

В новом 70-ом сезоне билеты в Русском театре подорожают. Цена с 15 августа вырастет на 10%. До этой даты билеты можно приобрести по нынешним ценам.

Амфетамин.Амфетамин.
Торговавшие амфетамином в Нарве мужчины проведут за решеткой почти шесть лет
Танель Тейн.Танель Тейн.
Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту
Процесс над Эдгаром Сависааром.Процесс над Эдгаром Сависааром.
Эксперт подтвердил в суде способность Сависаара участвовать в многочасовых заседаниях
Обновлено: 20:42 
ЭСТОНИЯ
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
Строительные работы затруднят движение по Палдискому шоссе в Таллинне

В среду, 14 июня, начинается асфальтирование перекрестков у озера Харку в Таллинне. Работы повлекут за собой затруднение движения транспорта по Палдискому шоссе.

Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено.Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено.
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено
Обновлено: 13.06
Министр финансов Тоомас Тынисте приносит должностную присягу.Министр финансов Тоомас Тынисте приносит должностную присягу.
Сеэдер знал об аресте недвижимости Тынисте до назначения его министром
Обновлено: 13.06
Кен-Марти Вахер.Кен-Марти Вахер.
Кен-Марти Вахер не стал возвращаться в Таллиннское горсобрание
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Еще одна семья беженцев вовремя не вернулась из Европы в Эстонию
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Комиссия Рийгикогу советует правительству подготовиться к переходу профцентров на систему 60/40
Процесс над Эдгаром Сависааром.Процесс над Эдгаром Сависааром.
Центристская партия возьмет на себя судебные расходы Эдгара Сависаара
ИДА-ВИРУМАА
Медалисты из Ида-Вирумаа.Медалисты из Ида-Вирумаа.
В Ида-Вирумаа чествовали золотых медалистов
Александру Ефимову грозит условный срок.Александру Ефимову грозит условный срок.
Председателю Нарвского горсобрания грозит условный срок, суд вынесет решение в конце июля
В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.
Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки
Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Дом народов украсят настенным рисунком
Обновлено: 13.06
Кесклиннаская гимназия в Нарве.Кесклиннаская гимназия в Нарве.
Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"

Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу одержала волевую победу над Латвией
Обновлено: 22:00 
Универмаг Kaubamaja в Таллинне.Универмаг Kaubamaja в Таллинне.
Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза
Таллиннский трамвай.Таллиннский трамвай.
СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев
Виктор Крыжановский.Виктор Крыжановский.
Порошенко освободил от должности посла Украины в Эстонии
Слева направо: лидеры коалиционных партий Петтери Орпо, Юсси Халло-ахо и Юха Сипиля.
Правительство Финляндии не подаст в отставку благодаря расколу "Истинных финнов"
Обновлено: 13.06
Иллюстративное фото.
Пакистан: мужчину приговорили к смертной казни за богохульство в соцсети
При стрельбе в Мюнхене пострадали несколько человек
Участник несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге.
Акции протеста в РФ: более тысячи задержанных, два уголовных дела за нападение на полицейских
ЭКОНОМИКА
Флагман латвийской авиации намерен наращивать обороты и в Таллинне.Флагман латвийской авиации намерен наращивать обороты и в Таллинне.
Компания AirBaltic зафиксировала рекордно высокий пассажиропоток из Эстонии
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 13.06
13.06
Партс возглавил команду аудиторов по расследованию действий Еврокомиссии по борьбе с коррупцией
13.06
Банки Nordea и Danske прогнозируют рост эстонской экономики выше 3% в 2017 году
13.06
Инвесторы вложили 2,2 млн евро в производителя почтовых автоматов Cleveron
13.06
Marks & Spencer закрывает свои магазины в Эстонии 9 июля
12.06
Исследование теневой экономики: ущерб от "зарплат в конвертах" составил 109 млн евро Обновлено
СПОРТ
Баскетболисты ЦСКА.Баскетболисты ЦСКА.
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Тойво Суурсоо.Тойво Суурсоо.
Тойво Суурсоо и Илья Кричевский стали помощниками главного тренера сборной Эстонии по хоккею
Матвей Игонен верен
Основной вратарь "Инфонета" Матвей Игонен продлил контракт с клубом
Прийт Вене будет работать в Тарту.
Главным тренером баскетбольной команды ТУ стал Прийт Вене
Анетт Контавейт готовится к Уимблдону.Анетт Контавейт готовится к Уимблдону.
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Голландии
ФОТО и ВИДЕО: выигравшие "Ралли Сардинии" Тянак и Ярвеоя прибыли в Эстонию
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу продолжает борьбу за выход во второй дивизион Мировой лиги
КУЛЬТУРА
Фестиваль гитарной музыки в Таллинне охватит стили от Южной Америки до северных стран
Фестиваль Tallinn Art Week наполнит улицы столицы искусством
Эстонский фильм "Встреча выпускников" занял 1-е место в кинопрокате в 2016 году
Финляндия.Финляндия.
В Эстонии отметили 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами
Обновлено: 10.06
РАЗНОЕ
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Глава МИД Эстонии отправился из Баку в Ереван
На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии
Обновлено: 10.06
ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей
Обновлено: 10.06
Парк Кадриорг.Парк Кадриорг.
Предстоящая неделя будет дождливой
ФОТО: "Страна Лотте" открыла летний сезон
СМОТРИТЕ НА ETV+
Последние новости
08:52
Компания AirBaltic зафиксировала рекордно высокий пассажиропоток из Эстонии
08:33
Перед повышением акцизов крупные торговцы алкоголем массово скупают пиво
07:59
Строительные работы затруднят движение по Палдискому шоссе в Таллинне
07:41
Мотогонщица Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Таллинне по списку соцдемов
07:29
В Лондоне горит высотный жилой дом
07:22
В Эстонии в среду чтят память жертв депортации 1941 года
13.06
Сделка по продаже государственного имущества была совершена с нарушениями
13.06
В Нарве состоялся круглый стол "На благо общества"
13.06
В среду возможны кратковременные дожди, +13..+18
13.06
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
13.06
В Ида-Вирумаа чествовали золотых медалистов
13.06
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено Обновлено
13.06
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией Обновлено
13.06
Эксперт подтвердил в суде способность Сависаара участвовать в многочасовых заседаниях Обновлено
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
13.06
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено Обновлено
13.06
Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки
13.06
Рейтинг ETV+ существенно вырос, ПБК уступил позицию лидера "РТР-Планете"
13.06
Торговавшие амфетамином в Нарве мужчины проведут за решеткой почти шесть лет
13.06
Здание универмага Tallinna Kaubamaja снесут
13.06
До 1 июля следует обновить ПО ИД-карт
13.06
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией Обновлено
13.06
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Дом народов украсят настенным рисунком Обновлено
13.06
Marks & Spencer закрывает свои магазины в Эстонии 9 июля
13.06
Председателю Нарвского горсобрания грозит условный срок, суд вынесет решение в конце июля
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 13.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
13.06
Сделка по продаже государственного имущества была совершена с нарушениями
13.06
В Нарве состоялся круглый стол "На благо общества"
13.06
В Пярну прибыли новые автобусы
13.06
Обнародована программа Фестиваля мнений
13.06
Финансовая комиссия готовит "налоговый пакет" ко второму чтению
13.06
В Ида-Вирумаа хотят возродить пляж в районе Аа
13.06
До 1 июля следует обновить ПО ИД-карт
13.06
В мае количество вакансий в Эстонии выросло более чем на шесть тысяч
ПОГОДА
В среду возможны кратковременные дожди, +13..+18
Эстония
Танель Тейн.
Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 12.06
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 12.06
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 11.06
Полицейская машина.
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Обновлено: 11.06
Евгений Осиновский.
Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский
Обновлено: 11.06
За рубежом
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06