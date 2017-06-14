Строительные работы затруднят движение по Палдискому шоссе в Таллинне

В среду, 14 июня, начинается асфальтирование перекрестков у озера Харку в Таллинне. Работы повлекут за собой затруднение движения транспорта по Палдискому шоссе.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что в связи с прокладкой велосипедно-пешеходной дорожки вдоль Палдиского шоссе с 5 часов утра и до позднего вечера будет затруднено движение на перекрестках шоссе с улицами Ярвекалда и Астангу, хотя полностью оно перекрываться не будет.

В зависимости от этапа работ движение будет переводиться на ведущий в город или от города ряд.

Водителей просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации движения.