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Компания AirBaltic зафиксировала рекордно высокий пассажиропоток из Эстонии ({{commentsTotal}})

Флагман латвийской авиации намерен наращивать обороты и в Таллинне.
Флагман латвийской авиации намерен наращивать обороты и в Таллинне. Автор: ERR
Экономика
Экономика

Число пассажиров, перевезенных латвийской авиакомпанией AirBaltic из Литвы и Эстонии, за первые пять месяцев текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 29%.

В период с января по май месяц AirBaltic перевезла из Эстонии 146 116 пассажиров, что является самым высоким показателем с начала деятельности авиакомпании в нашей стране, сообщила в среду, 14 июня, пресс-служба Airbaltic.

В это же время из Литвы AirBaltic по своей сети маршрутов в Европе, Скандинавии, России, в странах СНГ и Ближнего Востока перевезла 136 270 пассажиров.

В настоящее время AirBaltic, обслуживающая около 3 млн пассажиров в год, является крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии.

УAirBaltic есть прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Вену, Вильнюс, Париж и Ригу.

Редактор: Сергей Михайлов

airbaltic


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