В Вильянди вырастут оклады воспитателей детских садов

Как сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на региональную газету Sakala, уже с 1 сентября педагоги детсадов, принадлежащих городу Вильянди, будут получать зарплату, минимальный уровень которой составит 840 евро.

Отмечается, что всего в Вильянди работает 105 воспитателей, их средняя заработная плата брутто в настоящее время составляет 809 евро, в то время как средняя зарплата учителей в вильяндиских школах превышает 1137 евро.