Госкомпания EVR Cargo купит вагоны в России и там же их сдаст в аренду

Государственная железнодорожная компания EVR Cargo уже купила 500 вагонов за 17,8 млн евро. А всего в приобретение новых вагонов будет инвестировано 35 млн евро. Эстонская компания покупает вагоны в России через посредника и намерена часть из них сдать в аренду в России.

Компания EVR Cargo приобрела 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов.

"Сдача в аренду вагонов - растущий бизнес, которым мы занимаемся с лета прошлого года. Доходы от сдачи в аренду вагонов выросли на 157%. По нашим оценкам, этот позитивный тренд продолжится, поэтому мы планируем продолжать инвестирование в покупку новых вагонов". - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Эстонская железнодорожная компания приобретает вагоны в России через посредника. Первые вагоны прибудут в Эстонию в конце июня, полностью они должны быть переданы эстонской компании до конца августа.

Платформы для перевозки контейнеров будут сдаваться в аренду крупным международным компаниям, перевозящим грузы между Европой и Китаем. Полувагоны компания сдаст в аренду в России для перевозки сыпучих грузов.

С приобретением новых вагонов их общий парк составит 3022 вагона.