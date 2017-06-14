Эдгара Сависаара на скорой увезли из суда в больницу

В среду, 14 июня, в Харьюский уездный суд вызвали скорую помощь к обвиняемому по делу о коррупции бывшему председателю Центристской партии, отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару. Политика увезли в больницу, судебный процесс продолжится в августе.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на защитника политика Оливера Няэса.

По словам присяжного адвоката, утром у Эдгара Сависаара было очень высокое кровяное давление. Он уточнил, что пульс Сависаара был 114, а давление - 165/98.

Прибывший в суд лечащий врач политика посоветовал вызвать скорую помощь, что и было сделано.

Медики приехали в здание суда в 10:20 и увезли Эдгара Сависаара в больницу. Таким образом сегодняшнее заседание было отменено. Процесс, который начался в понедельник, 12 июня, продолжится в августе.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

21 марта адвокат Сависаара подал ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого. Он также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей, согласно которому судебное делопроизводство создает существенные риски для неизлечимо больного Сависаара. Тем не менее, суд решил, что часть этих рисков не обязательно осуществится.

В начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание. В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство защиты — прекратить уголовное дело в связи с истечением разумного срока делопроизводства.