Эдгару Сависаару вызвали в суд скорую помощь

В среду, 14 июня, в Харьюский уездный суд вызвали скорую помощь к обвиняемому по делу о коррупции бывшему председателю Центристской партии, отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на защитника политика Оливера Няэса.

По словам присяжного адвоката, утром у Эдгара Сависаара было очень высокое кровяное давление. Прибывший в суд лечащий врач политика посоветовал вызвать скорую помощь, что и было сделано.

Судебный процесс над Эдгаром Сависааром начался в понедельник, 12 июня.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

21 марта адвокат Сависаара подал ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого. Он также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей, согласно которому судебное делопроизводство создает существенные риски для неизлечимо больного Сависаара. Тем не менее, суд решил, что часть этих рисков не обязательно осуществится.

В начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание. В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство защиты — прекратить уголовное дело в связи с истечением разумного срока делопроизводства.