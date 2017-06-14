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Зоолог Алексей Туровский возвращается в политику и будет баллотироваться в горсобрание Таллинна ({{commentsTotal}})

Алексей Туровский
Алексей Туровский Автор: Scanpix/PM
Выборы
Выборы

Зоолог, преподаватель и ведущий радиопередач Алексей Туровский на предстоящих осенью муниципальных выборах будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание по списку соцдемов.

Об этом в среду, 14 июня, сообщила пресс-служба политической силы, отметив, что Туровский выдвинет свою кандидатуру в округе Хааберсти.

В 2015 году Алексей Туровский баллотировался в Рийгикогу по списку соцдемов, но, несмотря на 1787 голосов, попасть в парламент не сумел. После этого он в политической деятельности не участвовал.

Почти всю жизнь проживший в эстонской столице и более 40 лет проработавший в Таллиннском зоопарке Алексей Туровский считает столицу Эстонии своим любимым городом.

В настоящее время он ведет детский кружок в зоопарке, читает лекции о паразитологии, психологии животных и зоосемиотике.

Редактор: Сергей Михайлов

туровскийсоцдемы


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