Государство с июля прекращает сдавать в аренду электромобили

Госфонд KredEx прекращает с 10 июля предлагать услугу краткосрочной аренды электромобилей в рамках проекта ELMO. Проект работал с 2013 года. Услугой воспользовалось 8000 человек. Однако постоянных арендаторов было всего 24.

Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и госфонд KredEx с целью популяризации использования электромобилей в Эстонии запустили в 2013 году программу ELMO - все желающие могли взять в краткосрочную аренду электромобиль и опробовать его, при этом его зарядка для арендатора была бесплатной.

Услуга краткосрочной аренды финансировалась в рамках программы ELMO, в пользовании находилось 32 электромобиля. Пунктов аренды было 12, из которых 10 находились в Таллинне, а 2 - в Тарту. В течение четырех лет услугой воспользовались 35 000 раз.

На электромобилях за 255 000 часов аренды проехали около 2,5 миллионов километров. Зарегистрированных пользователей было более 8 000, однако активных пользователей, которые арендовали автомобиль не менее раза в неделю, набралось всего 24.

Министерство экономики и коммуникаций организовало открытый аукцион по продаже этой услуги.