Elron будет возить участников праздника песни и танца в пределах Таллинна бесплатно

На проводимом в Таллинне XII молодежном празднике песни и танца "Я остаюсь" при предъявлении соответствующего браслета Elron предлагает всем участникам праздника бесплатный железнодорожный транспорт в пределах Таллинна. Бесплатно можно будет ездить с 27 июня до 2 июля в первой зоне, то есть до остановок Лаагри, Лийва и Вессе.

Также прибывающие на праздник исполнители могут ходатайствовать о скидке до 30% на билеты в Таллинн и из Таллинна для групп, состоящих как минимум из 10 человек. Для получения скидки нужно не позднее 21 июня отправить заявку по адресу info@elron.ee.

Напомним, что жители Таллинна в пределах столицы имеют право бесплатного проезда в поездах Elron.

В XII молодежном празднике песни примет участие более чем 800 коллективов, в празднике танца - около 600 танцевальных и гимнастических групп, а в концерте народных музыкантов выступит почти 50 коллективов. На праздничном шествии ждут около 40 000 участников.

XII молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня до 2 июля 2017 года на Таллиннском певческом поле и на стадионе "Калев". Главный дирижер молодежного праздника песни - Хели Юргенсон. Главный режиссер праздника танца - Маргус Тоомла.

Eesti Liinirongid AS - это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee) и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии.