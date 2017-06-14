Вирус АЧС в Аудру: будут уничтожены почти 3500 свиней

Ветеринарно-пищевой департамент диагностировал вирус африканской чумы свиней (АЧС) на свиноферме в Аудру (Пярнуский уезд). В связи с этим почти 3500 свиней будут усыплены.

В очаге заражения введен карантин, а после уничтожения на ферме поголовья свиней в ее помещениях проведут дезинфекцию, сообщила BNS сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснил заместитель генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда, во вторник на ферме началось расследование обстоятельств вспышки свиной чумы, поскольку резко возросла смертность среди свиней. В одном из отсеков фермы у полусотни свиней была отмечена высокая температура.

Предприятие по утилизации продуктов животного происхождения AS Vireen в среду начнет усыплять животных на свиноферме, после чего доставит их туши на завод по переработке отходов животного происхождения.

В радиусе 10 километров от очага заражения нет ни одной другой свинофермы, поэтому введенные ограничения не затронут ни одно из остальных хозяйств Пярнуского уезда.

На территорию фермы допускают только лиц, уполномоченных департаментом. Ученые Университета естественных наук из Тарту проведут расследование, чтобы выяснить, каким образом вирус АЧС проник на ферму.

28 февраля экспертная комиссия департамента провела контрольный рейд на ферме в Аудру и не выявила каких-либо упущений в вопросах биологической безопасности.

По словам Калда, опасность заражения вирусом АЧС будет сохраняться на свинофермах в Эстонии еще долгое время. "Свиная чума по-прежнему широко распространена среди диких кабанов. Все животноводы должны принимать полный комплекс мер для ее предотвращения. Как в домашних хозяйствах, так и на крупных свинофермах следует полностью исключить возможность соприкосновения домашних свиней с остальными домашними животными, дикими кабанами, а также загрязненным биологическим материалом", - напомнил Калда.

На прошлой неделе случаи инфицирования свиней вирусом АЧС были зафиксированы в Литве и Польше. На сегодняшний день АЧС затронула уже семь свиноферм в Польше и три — в Литве.

В соседней с Эстонией Латвии в этом году выявлены два случая инфицирования АЧС среди домашних свиней.