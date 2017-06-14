Разворот перед Морской академией в Пыхья-Таллинне закроют до конца июня

На проводимом в Таллинне XII молодежном празднике песни и танца "Я остаюсь" при предъявлении соответствующего браслета Elron предлагает всем участникам праздника бесплатный железнодорожный транспорт в пределах Таллинна. Бесплатно можно будет ездить с 27 июня до 2 июля в первой зоне, то есть до остановок Лаагри, Лийва и Вессе.