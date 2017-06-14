Разворот перед Морской академией в Пыхья-Таллинне закроют до конца июня ({{commentsTotal}})
В связи с прокладкой рельсов трамвайного пути с 10 часов утра 16 июня до конца рабочего дня 30 июня закрывается для движения транспорта разворот на улице Копли в Таллинне перед зданием Морской академии.
Об этом сообщил "Раэпресс", отметив, что автобусы линий 32, 52 и 72 будут направлены в объезд по улицам Копли, Кетта, Калури, Сюста и Копли с временной начальной и конечной остановкой на улице Сюста.
Редактор: Сергей Михайлов