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Разворот перед Морской академией в Пыхья-Таллинне закроют до конца июня ({{commentsTotal}})

Трамвай в Копли.
Трамвай в Копли. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

В связи с прокладкой рельсов трамвайного пути с 10 часов утра 16 июня до конца рабочего дня 30 июня закрывается для движения транспорта разворот на улице Копли в Таллинне перед зданием Морской академии.

Об этом сообщил "Раэпресс", отметив, что автобусы линий 32, 52 и 72 будут направлены в объезд по улицам Копли, Кетта, Калури, Сюста и Копли с временной начальной и конечной остановкой на улице Сюста.

Редактор: Сергей Михайлов



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