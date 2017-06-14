Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о массовом расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, один депутат воздержался.

В ходе обсуждения в Думе законопроект был значительно изменен, поправки были приняты во втором чтении 9 июня. Так, из документа исключили положение о том, что собственники квартир в сносимых домах не могут оспаривать решение о расселении в суде, передает "Медуза".

Помимо этого собственникам предоставили право выбора между равнозначным (по жилой площади) и равноценным (по рыночной стоимости) жильем в новых домах. Предусмотрена возможность получения денежной компенсации взамен квартиры в сносимом доме.

Федеральный законопроект также закрепляет порядок включения домов в список на снос по итогам голосования собственников квартир. При этом само голосование началось 15 мая, еще до одобрения законопроекта.

Перед голосованием за законопроект в третьем чтении около здания Госдумы началась акция протеста, полиция задержала 11 человек. Среди задержанных оказался лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

В начале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заручился поддержкой у президента Владимира Путина на проведение программы массового сноса домов, которые, по мнению главы города, скоро придут в аварийное состояние. В предварительный список на снос попали 4,5 тысячи домов. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей.

Программа реновации вызвала массовые протесты со стороны москвичей, самая масштабная акция против сноса прошла 14 мая. После этого в рассматриваемый Думой законопроект были внесены изменения.