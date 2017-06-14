Вопрос с ходатайствами трех русских школ Таллинна сдвинулся с мертвой точки

В среду, 14 июня, в повестку дня мэрии Таллинна был включен вопрос о ходатайствах трех столичных школ, которые хотят вести в гимназической ступени обучение полностью на русском языке.

Теперь документ будет передан на рассмотрение в городское собрание, которое затем направит ходатайства в Министерство образования и науки. В компетенцию последнего входит разработка анализа и предоставления позиции правительству для вынесения окончательного решения.

"Основные цели пилотного проекта – это качественное преподавание предметов без привязки к обязательному языку обучения, а также повышение в течение ближайших лет уровня знания эстонского языка. Сейчас образование в русской гимназии дает базу знания языка на уровень В2, что явно недостаточно для получения высшего образования в Эстонии. На примере трех школ мы хотим показать, что уровень знания эстонского языка можно повысить, при этом не должно пострадать качество преподавания предметов. В наших планах запустить этот пилотный проект с сентября текущего года", - сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт через пресс-службу горуправы.

В рамках проекта школы составят нацеленную на освоение эстонского языка программу внеклассной деятельности, большое значение здесь отводится применению языка на практике (обмен учениками, языковые кафе и лагеря). Также программа предусматривает привлечение родителей: организацию круглых столов для обсуждения педагогических тем и немаловажной роли семьи в процессе обучения языку. Школы также будут способствовать изучению эстонского языка педагогами, в этих целях будет составлена соответствующая программа.

Отказаться от системы "60 на 40" (60% предметов в гимназии проходят на эстонском, 40% - на русском) хотят Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия.

При этом правительство, что предусматривает коалиционное соглашение, в ответ на такую уступку будет требовать, чтобы абитуриенты к концу обучения владели бы государственным языком на категорию С1.

Вместе с тем до сих пор неизвестно, когда пилотный проект может быть запущен.

Ранее вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт выразил надежду на то, что правительство может дать ответ уже в течение этого лета.