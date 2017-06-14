Пярну примет групповой турнир квалификации женской Лиги чемпионов

Матчи пройдут в летней столице Эстонии с 22 по 28 августа, передает пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Чемпион страны "Пярну" узнает своих соперников 23 июня, когда пройдет жеребьевка отборочного раунда. Сорок команд будут распределены по 10 группам. В стадию плей-офф попадут победители групп и один из лучших обладателей вторых мест.

Ранее только один раз матч женской Лиги чемпионов прошел на территории Эстонии. В 2013 году "Пярну" сумел преодолеть групповой этап и вышел в 1/16 финала. Там лучший эстонский женский футбольный клуб встретился с немецким "Вольфсбургом", который в том сезоне и выиграл Лигу чемпионов. "Пярну" в Таллинне проиграл со счетом 0:14, а в гостях пропустил на мяч меньше - 0:13.

Последние три сезона "Пярну" занимал третье место в мини-турнирах отборочного раунда.

Финал женской Лиги чемпионов-2017/18 пройдет 24 мая в Киеве.