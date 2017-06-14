Банк Эстонии повысил прогноз роста экономики до 3,5%

Банк Эстонии пересмотрел свой предыдущий прогноз роста экономики страны: экономика в 2017 году будет вырастит на 3,5%. Банк Эстонии призывает стимулировать долгосрочный рост, а не подстегивать экономику сейчас.

Как считают аналитики центробанка, резкое ускорение роста экономики Эстонии связано с тем, что вырос внешний спрос и индивидуальные проблемы секторов смягчились. Возросший спрос позволил подняться экономике до стабильного уровня.

Разрыв в показателях ВВП на конец 2016 года и на конец первого квартала 2017 года стал позитивным, что указывает на то, что реальный рост экономики Эстонии превысил потенциал ее долгосрочного роста.

На 2018 год Банк Эстонии прогнозирует темп роста экономики страны на уровне 3,3%. В 2019 году — на уровне 2,9%. По сравнению с опубликованным в декабре прошлого года прогнозом, прогноз на 2018 год повышен на 0,3 пункта, а прогноз на 2019 год остался на прежнем уровне.

Инфляции, по оценке центробанк, увеличится на 0,4 пункта до 3,2%. На 2018 год прогноз остался на прежнем уровне в 2,4% и на 2019 год повышен на 0,1 пункт до 2,1%.

Безработица снижается, зарплаты растут

В своем комментарии Банк Эстонии отметил также, что безработица в Эстонии уже на протяжении нескольких лет остается на таком низком уровне, что началось давление на избыточное повышение зарплаты и расходы на рабочую силу растут, опережая рост производительности.

Как считают предприятия, нехватка рабочей силы ограничивает производство сейчас сильнее, чем в течение последних десяти лет и возможности как-то смягчить ситуацию пока не предвидится.

В сравнении с декабрьским комментарием, на этот раз Банк Эстонии снизил прогноз развития безработицы на 1,4 пункта до уровня 6,8% в этом году, на 1,1 пункт до 8,7% в 2018 и на 0,8 пунктов до 9,4% в 2019 году.

Рост средней брутто-зарплаты центробанк на этот год повысил на 0,7 пунктов до 5,7% и на два последующих года на 0,1 пункта до 5,1% и 5,4% соответственно.

Будет структурный дефицит

Прогноз структурного баланса бюджета правительственного сектора в процентах от ВВП на текущий год центробанк оставил на прежнем уровне в -0,3%. На два последующих года прогноз снижен на 0,6 пунктов до уровня -1,1%.

Структурный дефицит таким образом усугубится в период, когда быстрый рост зарплаты и потребления вызван избыточным поступлением дохода от налогов.

Если экономика вновь начнет охлаждаться, то возникнет опасность, что правительство для достижения бюджетного равновесия либо начнет урезать расходы, либо прибегнет к дополнительным мерам по увеличению доходов.

Это, в свою очередь, может привести к росту неуверенности предпринимателей и людей, усилившейся на фоне частых корректировок в законодательстве.

Центробанк подчеркнул в своем прогнозе, что на данном этапе развития экономики следует сосредоточиться на создании льготных условий для долгосрочного роста, а не на мерах по усилению экономики в данном цикле.