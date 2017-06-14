В Эстонии по-прежнему не хотят снижать страховые взносы по безработице

Совет Кассы по безработице предложил правительству на следующие четыре года оставить неизменным нынешний размер ставки страховых взносов по безработице. В настоящее время ставка налога по страхованию от безработицы для застрахованного лица составляет 1,6%, а для работодателя - 0,8% от брутто-зарплаты работника.

"В следующие годы Касса по безработице будет предлагать дополнительное обучение и переобучение для работающих людей всё в большом объёме, что позволит работникам без профессионального образования и с устаревшими навыками повысить свою квалификацию с помощью средств страхования от безработицы. Повышение квалификации людей является ясной инвестицией в экономику, а не одной строкой в бюджете. Так сегодня совет единогласно решил, что ставка страховых взносов должна остаться на том же уровне что и прежде", - сказал председатель совета кассы по безработице Пеэп Петерсон.

Согласно прогнозу, в следующем году на страховые взносы по безработице будет выплачено 59,8 млн евро, на возмещения по сокращению 14,7 млн евро и на возмещения по причине неплатёжеспособности работодателя 4,1 млн евро. Также социальный налог с возмещений будет выплачен на общую сумму 14 млн евро. Из средств, поступивших со страховых взносов по безработице, на оказание услуг для соискателей работы и работодателей в следующем году будет использовано 25,9 млн евро, также 15,5 млн евро на услуги по предупреждению безработицы, направленные на работающих людей, и 4,9 млн евро на услуги для целевой группы реформы трудоспособности – всего 46,3 млн евро.