Станислава Черепанова лишили мандата члена горсобрания Палдиски

На этой неделе избирательная комиссия Палдиски приняла решение досрочно завершить полномочия социал-демократа Станислава Черепанова в горсобрании, поскольку тот сменил место жительства.

Еще 15 мая Черепанов на заседании горсобрания Палдиски сообщил, что собирается сменить место жительства, но не уточнил, когда именно он это сделает.

8 июня, в ходе проверки данных Регистра народонаселения, выяснилось, что Черепанов переехал жить в Таллинн.

В связи с этим избирательная комиссия Палдиски приняла решение досрочно завершить полномочия Черепанова в горсобрании, поскольку тот, согласно данным Регистра народонаселения, больше не проживает в Палдиски.

В горсобрании Палдиски Черепанова заменит Марина Шендерюк, получившая на местных выборах 2013 года 19 голосов.

С февраля по ноябрь 2013 года Черепанов занимал пост мэра Палдиски, до этого полгода работал вице-мэром. После муниципальных выборов 2013 года был избран новый мэр, а Черепанов отправился работать в горсобрание. На прошлых выборах соцдемы получили лишь одно из 13 мест в горсобрании. Избран оказался как раз Черепанов, получивший 46 голосов.

C 2002 по 2012 год Черепанов возглавлял Русскую партию Эстонии (РПЭ). В 2012-м РПЭ влилась в ряды Социал-демократической партии.