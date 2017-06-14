Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе

В четверг, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе состоится бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС. На площади будет сооружено уникальное решение из деревянных инсталляций и оборудована территория для различных кафе. Прямую трансляцию концерта будет вести ETV+ с комментарием на русском языке.

С июля по декабрь 2017 Эстония впервые будет исполнять обязанности председателя Совета Европейского союза. Наступление этого важного момента для нашей страны будет отмечено бесплатным концертом, который начнется вечером 29 июня, в 19:30, на площади Вабадузе. На сцене выступят музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid. С приветствием к горожанам обратятся председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

По словам заместителя директора по делам ЕС при Госканцелярии Пирет Лиллевяли, председательство – для жителей Эстонии это возможность стать ближе к европейской демократии. "Даже самые маленькие страны ЕС обладают равным правом голоса. Поэтому мы хотим отметить начало председательства вместе с жителями Эстонии на площади Вабадузе и перед телеэкранами", - говорит Лиллевяли.

Совместно с Таллиннским фестивалем уличной еды на площади будет создана зона кафе, где все желающие смогут перед началом и во время концерта подкрепиться разными национальными блюдами в семейных ресторанах и кафе, а также вообще приятно провести время.

Оформление сцен мероприятия и территории, отведенной под разнообразные кафе, создадут Силле Пихлак и Сийм Туксам из архитектурного бюро PART. Элементы оформления из деревянных инсталляций, пронизанных мотивом лесной чащи, символизируют мотив, который отражает основную идею председательства – "Единство через равновесие". Девиз "Единство через равновесие" отражает постоянный поиск равновесия между традиционной культурой, природой и новыми технологиями.

"Для праздника в честь начала председательства Эстонии мы хотели создать различные пространства в стиле "диги-чащи", которые с одной стороны располагались бы хаотично, а с другой – имели бы структуру. Объединив традиционные материалы, мощность эстонской деревообрабатывающей промышленности и страсть жителей Эстонии к цифровым технологиям, мы сможем создать необычные площадки для пикника. Все как должно быть на настоящем празднике", - рассказывает создатель решения Силле Пихлак.

Программа начнется в 19:30. Между выступлениями артистов выступит композитор, DJ и продюсер Сандер Мёльдер.

Прямую трансляцию концерта и других праздничных мероприятий можно будет увидеть в эфире ETV, а также в эфире ETV+ c комментарием Елены Соломиной с 18.40 до 21.00.

Дополнительная информация и программа концерта:

www.eesistumine.ee/ru

www.musiccase.ee