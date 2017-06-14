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Парк Кадриорг открывает летний сезон концертами ({{commentsTotal}})

Парк Кадриорг.
Парк Кадриорг. Автор: Сийм Лыви/ERR
Культура
Культура

В четверг, 15 июня, таллиннский парк Кадриорг открывает свой очередной летний сезон.

На открытии сезона выступят два оркестра - в 17 часов  цикл концертов для скрипки Антонио Вивальди "Времена года" и "Четыре времени года в Буэнос-Айрес" Астора Пиацоллы исполнит Таллинский камерный оркестр под руководством Рихо Йооста. А затем его сменит на эстраде  духовой оркестр Таллинского музыкального училища имени Георга Отса под управлением Сирли Иллак-Олувере. В его репертуаре  более легкая парковая музыка.

Мероприятия открытия сезона – бесплатные.

Дополнительную информацию о летних мероприятиях в парке Кадриорг можно получить на сайте www.kadriorupark.ee.

Редактор: Сергей Михайлов



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