Парк Кадриорг открывает летний сезон концертами

На открытии сезона выступят два оркестра - в 17 часов цикл концертов для скрипки Антонио Вивальди "Времена года" и "Четыре времени года в Буэнос-Айрес" Астора Пиацоллы исполнит Таллинский камерный оркестр под руководством Рихо Йооста. А затем его сменит на эстраде духовой оркестр Таллинского музыкального училища имени Георга Отса под управлением Сирли Иллак-Олувере. В его репертуаре более легкая парковая музыка.

Мероприятия открытия сезона – бесплатные.

Дополнительную информацию о летних мероприятиях в парке Кадриорг можно получить на сайте www.kadriorupark.ee.