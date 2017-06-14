В Финляндии повысили уровень террористической угрозы

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) оценивает риск терактов в стране, как "высокий". Связано это с тем, что в поле зрения контрразведчиков попали серьезные террористические планы.

SUPO в последний раз повышала уровень угрозы теракта два года назад. Тогда оценка вероятности теракта повысилась от уровня "очень низкий" до "низкий".

Сейчас уровень угрозы по 4-балльной системе оценивается, как "высокий".

По сообщению SUPO, к угрозе надо относиться более серьезно, чем когда-либо раньше. "Повышение риска теракта обусловлено выросшей узнаваемостью Финляндии в радикальной исламистской пропаганде, а также более тесными контактами некоторых лиц с террористическими организациями", - говорится в сообщении Полиции безопасности, сообщает YLE.

Риск терактов в Финляндии повысился, поскольку в поле зрения властей попали более серьезные, нежели ранее, террористические планы.

Как считает полиция, выходцы из Финляндии, отправившиеся сражаться в рядах Исламского государства, теперь занимают там высокие позиции и у них имеются обширные связи внутри террористической организации.

По оценке SUPO, в Финляндии на данный момент насчитывается около 350 лиц, положительно настроенных по отношению к терроризму.