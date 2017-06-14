Госсуд запретил отчуждать дорогу на частной земле лишь на основании решения волости

Государственный суд в среду принял решение, согласно которому для принудительного отчуждения проходящих через частную землю дорог недостаточно лишь решения волостного собрания.

Такое решение Административная коллегия Госсуда приняла по жалобе жителя волости Куусалу, оспорившего установление волостным собранием принудительного владения на проходящую по его земле дорогу, которую он закрыл для своих соседей.

Закон предусматривает право государства или местного самоуправления устанавливать принудительное владение, если владелец земли не согласен заключить договоренность об общественном использовании дороги. Принудительное владение, в свою очередь, дает местному самоуправлению возможность придать частной дороге статус общественной.

Административная коллегия Госсуда пояснила, что для установления принудительного владения дорога должна быть предусмотрена для общественного пользования в планировке или условиях проектирования, а в данном случае это условие не было выполнено. Соответственно, Госсуд удовлетворил жалобу землевладельца и аннулировал решение волостного собрания, а также административного и окружного судов, которые отказались удовлетворять жалобу. Волости Куусалу также придется возместить истцу процессуальные расходы в размере 1630 евро.

При этом коллегия добавила, что поскольку еще до установления принудительного владения дорога была внесена в перечень местных дорог, то она является общественной, и владелец земли должен разрешать движение по ней.

Во избежание последующих споров Госсуд рекомендует волостному собранию дополнить общую планировку тематической планировкой.