С 1 ноября в Эстонии пьяных водителей за серьезные аварии будут сажать в тюрьму

Рийгикогу принял законодательные поправки, ужесточающие наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде, которое привело к ДТП с тяжкими последствиями. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается обязательное шоковое тюремное заключение. В этом случае полное условное освобождение от наказания исключено. Дополнительные наказания будут назначены и в части, касающейся лишения водительских прав. Законодательные поправки вступят в силу с 1 ноября 2017 года.

Изначально предусматривалось ввести шоковое тюремное заключение минимальным сроком в пять дней за повторное вождение в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения (1,5 промилле в крови или 0,75 промили в выдыхаемом воздухе) и совершенную в состоянии алкгольного опьянения аварию.

Шоковое тюремное заключение останется обязательным, но минимальный пятидневный срок исчезнет. Длительность шокового тюремного заключения будет полностью определять судья.

Законодательные поправки побудят лиц, впервые нарушивших закон, воздержаться от дальнейших нарушений. Появится возможность условно освободиться от наказания за проступок и в отдельных случаях сохранить водительские права. При превышении уровня допустимого содержания в крови алкоголя нарушитель в течение испытательного срока может быть направлен на лечение, дополнительное обучение или социальную программу.

Установили дополнительный состав преступления для случаев, когда водитель, совершивший тяжелое ДТП, скрывается с места происшествия.

За ужесточение наказаний проголосовало 58 депутатов, против было 24 депутата.

Законодательные поправки вступят в силу с 1 ноября 2017 года.