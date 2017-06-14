Опрос: 85% украинцев характеризуют состояние страны как хаос

Более трех четвертей населения Украины согласны с тем, что страна находится в состоянии хаоса и развала, а около двух третей отмечают ухудшение своего материального положения и неспособность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги.

Такие данные приводятся в опросе общественного мнения социологической группы "Рейтинг", результаты которого были опубликованы в четверг, 14 июня.

С утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, согласились 85% респондентов, в состоянии развала — 75%. При этом 44% согласны с тем, что страна находится в состоянии изменений, 21% — в состоянии развития, 17% — в состоянии консолидации.

70% считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году), а 21% с этим не согласны. 41% лично поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, а около 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время.

Против снятия запрета на продажу земель сельхозназначения выступают почти 75% опрошенных, а поддерживают снятие запрета 20%. Если же на Украине будет разрешена продажа таких земель, то 40% могут выйти на акции протеста.

Более 60% респондентов заявили об ухудшении своего материального положения за последний год, у 30% оно не изменилось, у 6% — улучшилось. Более 60% опрошенных не в состоянии оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% — в состоянии. 97% ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в текущем году.

65% опрошенных считают главной причиной нынешнего социально-экономического состояния Украины непрофессионализм и коррупцию действующей власти. 54% считают главной причиной военные действия на Востоке, 31% — неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, а 28% — непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти.

Около половины опрошенных (52%) поддерживают идею роспуска парламента и назначения новых парламентских и внеочередных президентских выборов, почти 40% не поддерживают эту идею.

Опрос в виде личного формализованного интервью проводился в период 19-25 мая 2017 года среди двух тысяч жителей Украины в возрасте от 18 лет, погрешность не превышает 2,2%.