Кандидатом в мэры Выру от центристов стал бывший член IRL Юло Тулик

По словам Тулика, главная тема центристов на предстоящих выборах – введение бесплатного общественного транспорта

Тулик с 2001 по 2016 год был членом партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL). С 2005 по 2010 год он был старейшиной Выруского уезда, с 2010 по 2011 год - мэром города Выру. С 2011 по 2014 год работал в Рийгикогу вместо ставшего министром образования и науки Яака Аавиксоо.

По данным Коммерческого регистра, сейчас Тулик является беспартийным.

Первым номером избирательного списка центристов в Выру стала Аннели Отт, которая с 2015 года является депутатом Рийгикогу. С 2009 по 2010 год она была мэром Выру, а с 2014 по 2015 год возглавляла Выруское горсобрание. С 2011 года Отт входит в Центристскую партию, а до этого она была членом Народного союза и Социал-демократической партии.

Ранее стало известно, что кандидатом в мэры Выру от реформистов выдвинут ректор Эстонского университета естественных наук Мати Клаассен.