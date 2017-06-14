Видео единственного боя Брюса Ли набирает популярность в youtube

Единственная видеозапись боя ММА (смешанные единоборства), в котором участвовал легендарный актер и популяризатор боевых единоборств Брюс Ли, была опубликована в youtube 11 июня и набрал к 16 июня более 12 млн просмотров. Брюс Ли в этом поединке сошелся со своим лучшим учеником Тедом Вонгом.

Брюс Ли родился в 1940 году в Сан-Франциско во время гастролей его родителей. Он был гонконгским и американским киноактером, режиссером, сценаристом, продюсером, популяризатором и реформатором китайских боевых искусств.

Он скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года во время съемок фильма "Башня смерти".