Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Ганина ({{commentsTotal}})
Дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина, который погиб во время трагических событий в апреле 2007 года, закрыто.
Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
"Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ", - добавил Каллас.
Российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом Розенковым подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства перенести памятник "Бронзовый солдат" с Тынисмяги на военное кладбище.
Ганин скончался на месте от ножевого ранения.
Как писал rus.err.ee ранее, полиция выявила пять человек, которые избивали Ганина и Розенкова в роковую ночь. Двое подозреваемых даже были арестованы на некоторое время, но два года спустя прокуратура прекратила против них дело с опортунитетом, потому что их вину сочли незначительной.
Мужчины выплатили государству суммы в размере от 5000 до 12 000 крон, в зависимости от их роли в событиях.
Редактор: Виктор Сольц