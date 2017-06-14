Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Ганина

Дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина, который погиб во время трагических событий в апреле 2007 года, закрыто.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

"Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ", - добавил Каллас.

Российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом Розенковым подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства перенести памятник "Бронзовый солдат" с Тынисмяги на военное кладбище.

Ганин скончался на месте от ножевого ранения.

Как писал rus.err.ee ранее, полиция выявила пять человек, которые избивали Ганина и Розенкова в роковую ночь. Двое подозреваемых даже были арестованы на некоторое время, но два года спустя прокуратура прекратила против них дело с опортунитетом, потому что их вину сочли незначительной.

Мужчины выплатили государству суммы в размере от 5000 до 12 000 крон, в зависимости от их роли в событиях.