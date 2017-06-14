Очевидцы о пожаре жилого дома в Лондоне

На западе Лондона пожарные ведут борьбу с масштабным пожаром в многоэтажном жилом доме. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем было объято практически все здание целиком. По оценкам властей и СМИ, число жертв может оказаться очень большим, так как часть жителей дома не смогли его покинуть.

Так, по данным местных властей, до 600 человек могли находиться в здании в момент возникновения огня. Как минимум 50 пострадавших были доставлены в больницы Лондона — степень их травм пока неизвестна. Как заявила глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон, масштаб пожара можно назвать беспрецедентным. "За свои 29 лет работы пожарным я никогда ничего подобного не видела. Пожарные работают сейчас изо всех сил. Это очень масштабный пожар", - заявила Коттон. А вот что агентству Reuters рассказали очевидцы пожара: