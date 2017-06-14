Спасатели: за эвакуацию жителей дома отвечают и квартирные товарищества

На западе Лондона несколько часов горит многоэтажный жилой дом. Пожарные сообщают, что есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. К этому моменту продолжают гореть верхние этажи, однако пожарным удалось взять ситуацию под контроль. По словам руководителя Пыхьяского спасательного центра Прийта Лаоса, маловероятно, что в Эстонии может произойти такой же случай, поскольку законом запрещено использовать при строительстве легковоспламеняющиеся материалы. Говорит Прийт Лаос: