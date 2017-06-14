Неизвестный устроил стрельбу по игравшим в бейсбол членам американского Конгресса

Вооруженный человек открыл в среду огонь на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния), на котором конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии проводили тренировку к ежегодному матчу команд американских парламентариев, который должен состояться в четверг.

Точное число пострадавших уточняется. В настоящее время известно, что ранение в бедро получил координатор республиканцев в нижней палате Конгресса Стив Скалис и еще несколько человек, передают американские СМИ.

Нападавший совершил около 50 выстрелов по конгрессменам и их помощникам, сообщает издание The Hill.

Депутат Мо Брукс сказал телеканалу CNN, что ранения получили не менее пяти человек, а сенатор Джефф Флэйкс сообщил о шести раненых. Также сообщается о ранении двух полицейских-охранников.

По словам Брукса, нападавший стрелял из автоматического оружия со скамьи для запасных игроков и выглядел как белый мужчина.

Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении задержан и не представляет опасности. О его мотивах пока не сообщается.

На место происшествия, как сообщают очевидцы в социальных сетях, прибыло большое число полицейских, передает Русская служба Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и вице-президент Майкл Пенс "глубоко огорчены" известиями о случившемся в Вирджинии. Текст заявления американского лидера распространила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

"Вице-президент и я проинформированы об инциденте со стрельбой в Вирджинии, мы пристально следим за развитием событий. Мы глубоко огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы с членами Конгресса, их помощниками, полицией Капитолия, экстренными службами и всеми, кого затронуло случившееся", - говорится в заявлении.

Во время инцидента конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии проводили тренировку к ежегодному матчу команд американских парламентариев, который должен состояться в четверг.

По словам сенатора Рэнда Пола, инцидент мог бы иметь еще более серьезные последствия, если бы не присутствие на площадке конгрессмена Стива Скалиса. Поскольку он является третьим по рангу республиканцем в Конгрессе, ему по должности полагается постоянная полицейская охрана. Если бы Скалис не принял участие в тренировке, то люди на площадке оказались бы совершенно беззащитны перед стрелявшим.

Члены Конгресса от Демократической партии тренировались на другом поле.