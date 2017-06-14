Пять человек пострадали при стрельбе по игравшим в бейсбол членам американского Конгресса

Вооруженный мужчина открыл в среду огонь на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния), на котором конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии проводили тренировку к ежегодному благотворительному матчу команд американских парламентариев, который должен был состояться в четверг.

По данным американских СМИ, в результате стрельбы пострадали пять человек, в том числе координатор республиканцев в нижней палате Конгресса Стив Скалис, который получил ранение в бедро.

Скалису была сделана хирургическая операция, его состояние стабильно.

Ранения получили помощник конгрессмена Роджера Уильямса и лоббист компании Tyson Foods. Кроме того, были ранены двое полицейских из охраны Скалиса, сообщило издание The Hill.

Нападавший скончался от ран

Нападавший, который совершил около 50 выстрелов по членам Конгресса и их помощникам, был ранен полицейскими и доставлен в больницу. Президент США Дональд Трамп позднее сообщил в специальном заявлении, что он скончался от полученных ранений.

О его мотивах пока не сообщается, но косвенные улики указывают на возможность политического подтекста.

Несколько газет и телеканалов сообщили со ссылкой на источники в полиции, что нападение совершил 66-летний Джеймс Ходжкинсон. Он владеет фирмой, оказывающей услуги жилищного инспектора, но у фирмы была отозвана лицензия осенью прошлого года.

Около десяти лет назад Ходжкинсон обвинялся в нанесении побоев и причинении вреда транспортному средству, но обвинения были сняты.

Расследование инцидента взяло на себя Федеральное бюро расследований (ФБР).

Волонтер Берни Сандерса

Также сообщается, что во время президентской предвыборной кампании Ходжкинсон был волонтером Берни Сандерса, боровшегося против Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Сандерс выступил с заявлением, в котором резко осудил действия нападавшего.

Стрельба из автомата со скамейки запасных

Конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии в момент инцидента проводили тренировку к ежегодному благотворительному матчу команд американских парламентариев, который должен состояться в четверг.

Присутствовавший при инциденте конгрессмен Мо Брукс сказал телеканалу CNN, что нападавший стрелял из автоматического оружия со скамьи для запасных игроков.

По словам сенатора Рэнда Пола, назвавшего происходившее на площадке "полем смерти", инцидент мог бы иметь еще более серьезные последствия, если бы не присутствие конгрессмена Стива Скалиса. Поскольку он является третьим по рангу республиканцем в Конгрессе, ему по должности полагается постоянная полицейская охрана. Если бы Скалис не принял участие в тренировке, то люди на площадке оказались бы совершенно беззащитны перед стрелявшим.

По словам свидетелей, стрельба продолжалась около 10 минут. Перепуганные люди ползком пытались найти какое-нибудь укрытие.

Республиканцы под прицелом

Члены Конгресса от Демократической партии тренировались на другом поле. По словам конгрессмена Рона ДеСантиса, стрелявший спрашивал у игроков на поле, являются ли они республиканцами или демократами, перед тем как открыть стрельбу.

Работа Конгресса временно приостановлена. Несколько политиков-республиканцев уже связали нападение с агрессивной политической риторикой в США, которая вышла из-под контроля.