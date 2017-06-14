Врач: Эдгар Сависаар может остаться в больнице на пару дней

Доставленный в среду из зала суда в больницу обвиняемый в коррупции политик-центрист Эдгар Сависаар может остаться под наблюдением врачей в больнице на пару дней, считает друг Сависаара и лечивший его врач, руководитель Йыгеваской больницы Пеэп Пыддер.

"Я считаю, что на пару дней Сависаар должен задержаться в больнице", - сказал Пыддер в интервью BNS.

Он выразил надежду, что в больнице ветерану эстонской политики приведут в норму частоту сердечных сокращений. "Нормальным для него будет пульс плюс-минус 70 ударов в минуту, но никак не 120, - добавил Пыддер. - Кроме того, уровень сахара в крови у него недопустимо высок".

По словам Пыддера, уже в среду утром показатели здоровья Сависаара были ниже среднего, однако сам Сависаар заявил, что очень хочет вступить в борьбу, и отказался утром идти в больницу.

"Он очень хотел, так сказать, сцепиться с прокурором Стевеном-Христо Эвестусом, но мы этого допустить не можем, поскольку виноватыми могут оказаться лечащий врач и судья", - отметил Пыддер.

Прибывшая в 10:20 в здание суда бригада скорой помощи осмотрела Сависаара и пришла к выводу, что он не может участвовать в заседании суда. По этой причине судебное заседание было прервано, и процесс решено было возобновить в августе.