С 15 июня вступает в силу отмена роуминга в Евросоюзе ({{commentsTotal}})
Клиенты европейских операторов сотовой связи с 15 июня больше не будут оплачивать роуминг для международных звонков между странами Евросоюза.
Об этом в четверг, 14 июня, заявила Европейская комиссия.
"Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в своей стране. Устранение роуминговых сборов является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС", - говорится в сообщении.
Звонки, SMS и пересылка данных в сетях 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран ЕС.
Некоторые европейские операторы, сообщает портал finmarket, не стали дожидаться контрольной даты, и уже ввели новое правило за несколько дней до ее наступления.
Регламент касается 28 стран-членов ЕС, включая Великобританию, несмотря на ее решение выйти из ЕС, и трех стран европейского экономического пространства — Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. Роуминг продолжает действовать в Швейцарии и у некоторых операторов на различных европейских территориях — в Андорре, Монако, Сан-Марино и Ватикане.
При этом заморские территории Франции освобождаются от платы за роуминг независимо от их удаленности от метрополии. С учетом разницы в национальных телефонных тарифах предусмотрен механизм, препятствующий злоупотреблению новым правилом, когда, например, жители одной страны захотят стать абонентами в соседней стране с более выгодными ценами на международную связь или прибегнуть к иным уловкам.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS