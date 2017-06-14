С 15 июня вступает в силу отмена роуминга в Евросоюзе

Клиенты европейских операторов сотовой связи с 15 июня больше не будут оплачивать роуминг для международных звонков между странами Евросоюза.

Об этом в четверг, 14 июня, заявила Европейская комиссия.

"Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в своей стране. Устранение роуминговых сборов является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС", - говорится в сообщении.

Звонки, SMS и пересылка данных в сетях 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран ЕС.

Некоторые европейские операторы, сообщает портал finmarket, не стали дожидаться контрольной даты, и уже ввели новое правило за несколько дней до ее наступления.

Регламент касается 28 стран-членов ЕС, включая Великобританию, несмотря на ее решение выйти из ЕС, и трех стран европейского экономического пространства — Исландии, Норвегии и Лихтенштейна. Роуминг продолжает действовать в Швейцарии и у некоторых операторов на различных европейских территориях — в Андорре, Монако, Сан-Марино и Ватикане.

При этом заморские территории Франции освобождаются от платы за роуминг независимо от их удаленности от метрополии. С учетом разницы в национальных телефонных тарифах предусмотрен механизм, препятствующий злоупотреблению новым правилом, когда, например, жители одной страны захотят стать абонентами в соседней стране с более выгодными ценами на международную связь или прибегнуть к иным уловкам.