Миксер обеспокоен расследованием Еврокомиссии против членов ЕС из-за отказа принять беженцев

По мнению министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, потенциальный юридический спор между Брюсселем и рядом стран Центральной и Восточной Европы из-за отказа принимать беженцев окажет сильное давление на внутреннюю солидарность и единство ЕС и не соответствует интересам Эстонии как одной из стран-членов сообщества

Об этом Миксер заявил на инфочасе Рийгикогу в среду, 14 июня, отвечая на вопрос о позиции Эстонии в отношении инициированного Европейской комиссией производства о нарушении против стран Центральной Европы по поводу квот на распределение беженцев.

"Будучи министром иностранных дел, я с большим опасением рассматриваю этот потенциальный правовой спор по вопросу квот на распределение беженцев", – сказал Миксер. Он добавил, что это окажет сильное давление на внутреннюю солидарность и единство Европы и не соответствует интересам Эстонии как одной из стран-членов ЕС.

По словам министра, Эстония выразила свою позицию, принимая участие в механизме перераспределения беженцев.

Миксер пояснил, что право Европейской комиссии инициировать производства о нарушении прямо вытекает из учредительных договоров ЕС. "Если комиссия считает, что государство-член ЕС не выполнило обязанности, следующие из учредительных договоров, она представляет по этому поводу свое обоснованное мнение. Если государство-член ЕС к этому мнению не прислушается, то комиссия может подать на него в Европейский суд", - пояснил он.

Во вторник Еврокомиссия сообщила о начале официальной процедуры устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать беженцев по квотам ЕС. Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран-нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания, эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 000 из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Эстония обязалась принять 550 беженцев, из которых в страну к настоящему времени прибыли 150 человек.

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы" — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Еврокомиссия с начала года ведет с ними переговоры, надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но результатов не добилась.