Рийгикогу принял закон о прекращении деятельности уездных управ

В среду, 14 июня, Рийгикогу принял два закона, которые регулируют прекращение деятельности уездных управ и организацию сотрудничества между единицами местных самоуправлений.

Рийгикогу 89 голосами "за" принял закон, согласно которому уездные управы прекратят свою деятельность с 1 января 2018 года.

Реорганизация уездных управ не упразднит уезды как административные единицы. Задачи уездных управ будут распределены между местными самоуправлениями, министерствами и другими государственными учреждениями.

Также Рийгикогу 77 голосами "за" принял инициированный правительством закон, согласно которому организация общественного транспорта переходит в компетенцию местных самоуправлений и Департамента шоссейных дорог.

Оба закона вступят в силу 1 января 2018 года.

По словам председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Ивари Падара, прекращение деятельности уездных управ – часть большой государственной реформы Эстонии.

Сейча самыми важными задачами уездных управ являются организация общественного транспорта, надзор за учебными заведениями, выдача разрешений на деятельность и надзор в социальной сфере, земельная реформа, а также надзор за административными актами местных самоуправлений.

По словам заместителя председателя комиссии по проблеме государственной реформы и члена конституционной комиссии Арто Ааса, реформа уездных управ началась в прошлом году. Тогда был опубликован подробный анализ государственных задач, который показал, что роль уездных управ со временем настолько изменилась, что в нынешнем виде продолжать их деятельность нецелесообразно и организацию работы следует изменить.

С нового учебного года задачи уездных управ в области образования перейдут к Министерству образования

Поскольку было принято решение о прекращении деятельности уездных управ, то с 1 сентября 2017 года надзор в сфере образования всецело перейдет в ведение Министерства образования и науки – ранее задачи по надзору были распределены между уездными управами и министерством.

Задачи, связанные с надзором, были прежде распределены между 15 уездными управами и чиновниками министерства, и качество проведения надзора в уездах было неравномерным: различалась компетенции у специалистов и их нагрузка, а также отсутствовала возможность направлять специалистов именно туда, где в них существовала потребность.

Задачи, связанные с распределением мест в ученических домах-интернатах, которые ранее входили в обязанности уездных управ, также перейдут Министерству образования и науки.

Задачи, связанные с проведением государственных экзаменов, уровневых работ и исследований, а также передачей в школы бланков документов об окончании учебного заведения и медалей, перейдут к фонду Innove.