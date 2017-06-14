ДТП на Таллиннской окружной дороге: пострадали четыре человека

ФОТО и ВИДЕО: в Лондоне горит высотный жилой дом, как минимум шесть погибших

На западе Лондона пожарные ведут борьбу с масштабным пожаром в многоэтажном жилом доме. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем было объято практически все здание целиком. Полиция подтверждает гибель шестерых человек, но число погибших может возрасти.