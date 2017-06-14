ДТП на Таллиннской окружной дороге: пострадали четыре человека ({{commentsTotal}})
В среду, 14 июня, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП с участием четырех моторных транспортных средств. По первоначальным данным, пострадали четыре человека, из них в тяжелом состоянии находится мотоциклист.
ДТП произошло после 17 часов на находящемся между Сауэ и Кейла виадуке Валингу, передает новостной портал ERR.
Участниками аварии стали три автомобиля и один мотоцикл.
Детали ДТП уточняются, движение на месте происшествия нарушено.
Редактор: Виктор Сольц