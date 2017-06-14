Apotheka запускает пилотный проект по оказанию услуг через видеомост

Аптечная сеть Apotheka начнет предлагать услуги в сельских районах посредством видеомоста, на первом этапе услугу планируется запустить в Кавасту и Луунья.

После запуска новой услуги провизор будет консультировать клиентов и проверять лекарства посредством видеомоста, сказала в среду член правления входящей в сеть Apotheka аптеки Terve Pere Apteek Кадри Улла.

Аптекарю будет помогать прошедший соответствующую подготовку обслуживающий персонал.

По словам Улла, необходимость такого шага связана с дефицитом провизоров и фармацевтов.

В качестве пилотного проекта услуга на первых порах заработает в аптеках в Луунья и Кавасту, где до сих пор аптека работала один день в неделю с 9:00 до 13:00. Благодаря новой услуге аптека Кавасту будет открыта два дня в неделю, а в Луунья — три.

В дальнейшем это решение планируется внедрить и в других аптеках.