Город Кейла все-таки объединят с соседними волостями вопреки мнению жителей

Хотя городские власти Кейла и жители города решительно выступали против слияния с соседними местными самоуправлениями в рамках административной реформы, Кейла не избежит объединения.

Об этом сообщается в пояснительной записке Министерства финансов, которая будет представлена кабинету правительства в четверг, 15 июня.

По планам министерства, город Кейла с населением около 10 000 человек будет объединен с волостями Кейла, Падизе и Вазалемма и городом Палдиски. При этом города Кейла и Палдиски и волости Вазалемма и Падизе были против слияния, а волость Кейла была согласна и предложила назвать новую волость волостью Кейла.

Город Кейла настаивал, что, поскольку город Кейла и так соответствует критериям минимального размера местного самоуправления в рамках административной реформе, и критерии были бы выполнены и при слиянии города Палдиски с волостями Кейла, Падизе и Вазалемма, то участие города Кейла в слиянии не соответствует закону об административной реформе.

Возражения представили также волости Падизе и Вазалемма.

Министерство не сочло доводы об отрицательных последствиях слияния достаточно весомыми, поэтому было решено предложить правительству продолжить процедуру объединения. Новую административную единицу предлагается назвать волостью Ляэне-Харью или Кейла.

В рамках проводимой в Эстонии административной реформы все самоуправления с числом жителей менее 5000 должны объединиться в более крупные административные единицы. Самоуправления могли самостоятельно договориться об объединении до 31 декабря 2016 года. 104 самоуправления не смогли этого сделать, поэтому правительство сделало им предложение о принудительном объединении, ответ на которое самоуправления должны были дать к 15 мая.

Такой ответ предоставили 89 самоуправлений из 104, причем 65 отклонили предложение правительства. Остальные 15 самоуправлений не ответили на предложение, поэтому по закону об админреформе считается, что они с ним согласились.