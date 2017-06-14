Спасатели: эстонским высоткам не угрожает повторение лондонской трагедии

Эстонии не угрожает повторение трагедии в Лондоне, где в среду полностью выгорел 24-этажный многоквартирный дом, благодаря гораздо более жестким требованиям к высотным зданиям и новостройкам.

Такую уверенность высказали в среду в Спасательном департаменте Эстонии, передает "Актуальная камера".

"Уже с самого начала лондонский пожар характеризовало стремительное распостранение огня по внешнему фасаду здания, что дает основания полагать, что материал фасада этому способствовал. В Эстонии запрещено использование легко воспламеняющихся материалов при строительстве высотных домов. Тот же самый пенопласт можно использовать только при строительстве зданий максимальной высотой в пять этажей. И то — это должна быть крошка", - сказал директор Северо-эстонского спасательного центра Прийт Лаос.

По мнению спасателей, намного более пожароопасны жилые дома советской постройки. Беспокойство вызывает и низкая осведомленность квартирных товариществ и жильцов о правилах пожарной безопасности.

По мнению специалистов, высотные здания в деловом центре Таллинна строились в основном гораздо позже, чем других европейских столицах и соответствуют более высоким стандартам, хотя здания времен строительного бума конца 1990-х годов могут быть проблематичными.

"Когда был этот строительный бум, в конце девяностых, нужно было много строить и строить дешево. И, конечно, было желание использовать какие-то новые, ультрамодные материалы, но сейчас я отмечаю тенденцию к возвращению к надежным и качественным материалам", - пояснила президент Эстонского союза архитекторов Катри Коов.

Отдельную группу составляют высотки позднего советского периода, которые занимают особое место в пожарной группе риска. Впрочем, проблема заключается не в качестве строительства, а в том, что пожарные выходы и лестницы здесь нередко закрыты наглухо, а эвакуационные ходы заблокированы вещами жильцов.

Эти проблемы наглядно проявились во время недавнего пожара на улице Вильде, в котором пострадали девять человек.

В среду в западной части Лондона вспыхнул пожар в 24-этажном здании со 120 квартирами. Огонь охватил практически все здание менее чем за час. По предварительным данным, погибли двенадцать человек, около 80 пострадали.